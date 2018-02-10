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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - ПСЖ
Тулуза - ПСЖ: обзор матча 10 февраля 2018
Тулуза
10.02.2018, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
68'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - ПСЖ
68'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
А. Ди Мария
Желтая карточка
С. Яго
59'
55'
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
Я. Саного
45'
Желтая карточка
М. Градель
41'
Желтая карточка
К. Жан
40'
20'
Желтая карточка
А. Рабьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
ПСЖ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-2-2-2
40
Лафон
4
Силла
20
Яго
6
Диоп
98
Амьен-Аду
29
Бли
18
Каюзак
16
Имбула
10
Градель
9
Саного
10
Жан
4-2-3-1
23
Ареоля
10
Алвес
3
Кимпембе
5
Маркиньос
17
Бершиче
12
Рабьо
19
Диарра
11
Ди Мария
20
Ло Чельсо
10
Неймар
10
Мбаппе
Остались в запасе
Тулуза
ПСЖ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
22
Клеман Мишелен
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Тулуза - ПСЖ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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