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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Гамбург
Айнтрахт - Гамбург: обзор матча 05 мая 2018
Айнтрахт
05.05.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
3 : 0
Завершен
Гамбург
31'
М. Вольф
77'
О. Маскарель
90+1'
А. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Гамбург
ГОЛ! 3:0!
А. Майер
Пас отдал
Д. Абрахам
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
О. Маскарель
Пас отдал
М. Гачинович
77'
Желтая карточка
К. Сальседо
36'
ГОЛ! 1:0!
М. Вольф
Пас отдал
С. Аллер
31'
Желтая карточка
Й. Виллемс
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Желсон Фернандес
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
14
Александер Майер
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
23
Сеяд Салихович
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Градецки
22
Чендлер
13
Сальседо
19
Абрахам
15
Виллемс
8
Маскарель
21
Да Коста
6
Фернандес
27
Боатенг
22
Аллер
4-3-1
23
Поллерсбек
2
Сакаи
14
Пападопулос
21
Юнг
3
Дуглас Сантос
8
Экдаль
14
Хант
90
Холтби
17
Вуд
Остались в запасе
Айнтрахт
Гамбург
37
Ян Циммерманн
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
14
Александер Майер
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
26
Кристиан Матениа
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
14
Александер Майер
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Айнтрахт - Гамбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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