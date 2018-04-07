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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Герта
Боруссия М - Герта: обзор матча 07 апреля 2018
Боруссия М
07.04.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Герта
75'
Т. Азар
78'
Т. Азар (П)
40'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Герта
Желтая карточка
Л. Штиндль
90'
+1
88'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Азар
78'
ГОЛ! 1:1!
Т. Азар
Пас отдал
Й. Дрмич
75'
74'
Желтая карточка
Д. Зелке
40'
ГОЛ! 0:1!
С. Калу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Зоммер
17
Вендт
28
Гинтер
30
Эльведи
23
Вестергор
6
Закария
23
Крамер
27
Кюизанс
13
Штиндль
7
Херрманн
11
Раффаэл
3-2-1-2
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
4
Штарк
4
Рекик
8
Вайзер
21
Платтенхардт
16
Дарида
8
Калу
9
Зелке
Остались в запасе
Боруссия М
Герта
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
9
Торган Азар
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
9
Торган Азар
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Боруссия М - Герта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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