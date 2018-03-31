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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - РБ Лейпциг
Ганновер-96 - РБ Лейпциг: обзор матча 31 марта 2018
Ганновер-96
31.03.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
71'
С. Сане
78'
Н. Фуллкруг
16'
Э. Форсберг
53'
В. Орбан
76'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - РБ Лейпциг
Желтая карточка
П. Швеглер
87'
86'
Желтая карточка
М. Забитцер
85'
Желтая карточка
Д. Упамекано
Желтая карточка
С. Сане
84'
ГОЛ! 2:3!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
О. Сорг
78'
76'
ГОЛ! 1:3!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Т. Вернер
ГОЛ! 1:2!
С. Сане
Пас отдал
П. Швеглер
71'
70'
Желтая карточка
Н. Кейта
Желтая карточка
О. Сорг
67'
53'
ГОЛ! 0:2!
В. Орбан
Пас отдал
Н. Кейта
51'
Желтая карточка
Д. Демме
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Форсберг
Пас отдал
Т. Вернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-2-3-2
33
Чаунер
3
Антон
4
Корб
22
Озтрзолек
26
Сане
25
Сорг
6
Бакалорж
30
Клаус
27
Швеглер
22
Харник
9
Жонатас
3-3-2-2
25
Гулачи
13
Бернардо
4
Орбан
16
Конате
8
Кейта
6
Демме
27
Лаймер
77
Брума
10
Форсберг
11
Вернер
97
Огустен
Остались в запасе
Ганновер-96
РБ Лейпциг
9
Ильяс Бебу
ПВ
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
9
Ильяс Бебу
ПВ
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Ганновер-96 - РБ Лейпциг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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