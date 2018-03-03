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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Байер
Вольфсбург - Байер: обзор матча 03 марта 2018
Вольфсбург
03.03.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Байер
79'
А. Мехмеди
78'
Ю. Брандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Байер
Вторая желтая
Вилльям
90'
+1
Желтая карточка
Р. Базур
90'
84'
Желтая карточка
Л. Бендер
Желтая карточка
Вилльям
81'
ГОЛ! 1:1!
А. Мехмеди
Пас отдал
Л. Димата
79'
78'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Брандт
Желтая карточка
М. Арнольд
67'
Желтая карточка
Р. Кнохе
58'
Желтая карточка
Д. Дидави
50'
Желтая карточка
П. Верхаг
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кастелс
31
Кнохе
25
Брума
2
Верхаг
12
Вилльям
23
Гилявоги
27
Арнольд
7
Брекало
10
Дидави
14
Мехмеди
27
Ориги
4-1-1-1-2
1
Лено
8
Бендер
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
14
Баумгартлингер
20
Арангис
38
Беллараби
31
Фолланд
29
Хаверц
Остались в запасе
Вольфсбург
Байер
11
Ренато Штеффен
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ландри Димата
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Вольфсбург - Байер
6
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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