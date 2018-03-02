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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вердер
Боруссия М - Вердер: обзор матча 02 марта 2018
Боруссия М
02.03.2018, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Вердер
5'
Д. Закария
33'
Н. Мойсандер (АГ)
59'
Т. Делэни
78'
А. Йоханссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вердер
90'
+4
Желтая карточка
М. Велькович
Желтая карточка
М. Кюизанс
90'
+4
78'
ГОЛ! 2:2!
А. Йоханссон
61'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
59'
ГОЛ! 2:1!
Т. Делэни
Пас отдал
М. Крузе
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Н. Мойсандер
33'
27'
Желтая карточка
М. Эггештайн
Желтая карточка
Д. Закария
10'
ГОЛ! 1:0!
Д. Закария
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
8
Жером Гондорф
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
4-2-3-1
1
Зоммер
5
Оксфорд
23
Вестергор
30
Эльведи
28
Гинтер
6
Закария
23
Крамер
9
Азар
13
Штиндль
7
Хофманн
25
Бобадилья
4-1-3-2
1
Павленка
4
Мойсандер
13
Велькович
32
Фридль
6
Аугустинссон
27
Делэни
44
Баргфреде
8
Эггештайн
4
Бауэр
19
Бельфодиль
10
Крузе
Остались в запасе
Боруссия М
Вердер
7
Патрик Херрманн
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
11
Флориан Кайнц
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Боруссия М - Вердер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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