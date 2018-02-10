Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Герта
Байер - Герта: обзор матча 10 февраля 2018
Байер
10.02.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Герта
43'
В. Лазаро
58'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Герта
90'
Желтая карточка
В. Лазаро
Желтая карточка
П. Рецос
88'
58'
ГОЛ! 0:2!
С. Калу
Пас отдал
П. Пекарик
43'
ГОЛ! 0:1!
В. Лазаро
Пас отдал
В. Дарида
15'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
Желтая карточка
Д. Кор
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-1-1-2-1
1
Лено
4
Та
5
Бендер
4
Рецос
39
Хенрикс
14
Баумгартлингер
31
Кор
8
Брандт
38
Беллараби
31
Фолланд
3-2-1-2
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
33
Торунарига
4
Штарк
22
Пекарик
21
Платтенхардт
16
Дарида
9
Зелке
8
Калу
Остались в запасе
Байер
Герта
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Байер - Герта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Новости команд
Все
Байер
Герта
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:56
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:56
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+