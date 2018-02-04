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Гамбург - Ганновер-96

04.02.2018, Воскресенье, 20:00 мск Гамбург, стадион Имтех Арена Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Германия. Бундеслига, 21 тур Гамбург - Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2017/2018)
4 тур
15 сентября, пятница 21:30 Ганновер-96 2:0 Гамбург
Германия. Бундеслига (2015/2016)
28 тур
2 апреля, суббота 16:30 Ганновер-96 0:3 Гамбург
11 тур
1 ноября, воскресенье 19:30 Гамбург 1:2 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2014/2015)
20 тур
7 февраля, суббота 20:30 Гамбург 2:1 Ганновер-96
3 тур
14 сентября, воскресенье 19:30 Ганновер-96 2:0 Гамбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
30 тур
12 апреля, суббота 17:30 Ганновер-96 2:1 Гамбург
13 тур
24 ноября, воскресенье 18:30 Гамбург 3:1 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2012/2013)
23 тур
23 февраля, суббота 18:30 Ганновер-96 5:1 Гамбург
6 тур
29 сентября, суббота 17:30 Гамбург 1:0 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2011/2012)
31 тур
14 апреля, суббота 17:30 Гамбург 1:0 Ганновер-96
14 тур
26 ноября, суббота 21:30 Ганновер-96 1:1 Гамбург
Германия. Бундеслига (2010/2011)
30 тур
16 апреля, суббота 17:30 Гамбург 0:0 Ганновер-96
13 тур
20 ноября, суббота 17:30 Ганновер-96 3:2 Гамбург
Германия. Бундеслига (2009/2010)
29 тур
4 апреля, воскресенье 19:30 Гамбург 0:0 Ганновер-96
12 тур
8 ноября, воскресенье 17:30 Ганновер-96 2:2 Гамбург
Германия. Бундеслига (2008/2009)
28 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Гамбург 2:1 Ганновер-96
11 тур
1 ноября, суббота 17:30 Ганновер-96 3:0 Гамбург
Германия. Бундеслига (2007/2008)
18 тур
2 февраля, суббота 17:30 Гамбург 1:1 Ганновер-96
1 тур
11 августа, суббота 17:30 Ганновер-96 0:1 Гамбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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