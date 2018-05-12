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Бетис - Севилья

12.05.2018, Суббота, 19:30 мск Севилья, стадион Бенито Вильямарин Трансляция: Матч! Футбол 3 Испания. Примера, 37 тур Бетис - Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
18 тур
6 января, суббота 22:45 Севилья 3:5 Бетис
Испания. Примера (2016/2017)
24 тур
25 февраля, суббота 18:15 Бетис 1:2 Севилья
5 тур
20 сентября, вторник 23:00 Севилья 1:0 Бетис
Испания. Примера (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 17:00 Севилья 2:0 Бетис
16 тур
19 декабря, суббота 22:30 Бетис 0:0 Севилья
Испания. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 12 января, вторник 22:30 Севилья 4:0 Бетис
Испания. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 6 января, среда 20:15 Бетис 0:2 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
33 тур
13 апреля, воскресенье 14:00 Бетис 0:2 Севилья
14 тур
24 ноября, воскресенье 23:59 Севилья 4:0 Бетис
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 21 марта, пятница 00:05 Бетис 0:2
(3:4)п		 Севилья
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 14 марта, пятница 00:05 Севилья 0:2 Бетис
Испания. Примера (2012/2013)
31 тур
12 апреля, пятница 23:59 Бетис 3:3 Севилья
12 тур
19 ноября, понедельник 00:30 Севилья 5:1 Бетис
Испания. Примера (2011/2012)
20 тур
2 мая, среда 22:00 Севилья 1:2 Бетис
1 тур
22 января, воскресенье 01:00 Бетис 1:1 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
22 тур
7 февраля, суббота 23:55 Севилья 1:2 Бетис
3 тур
21 сентября, воскресенье 19:00 Бетис 0:0 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 23:00 Бетис 0:2 Севилья
18 тур
6 января, воскресенье 23:00 Севилья 3:0 Бетис
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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