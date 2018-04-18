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Валенсия - Хетафе

18.04.2018, Среда, 20:30 мск Валенсия, стадион Месталья Испания. Примера, 33 тур Валенсия - Хетафе
Испания. Примера (2017/2018)
14 тур
3 декабря, воскресенье 18:15 Хетафе 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 19:15 Хетафе 2:2 Валенсия
16 тур
19 декабря, суббота 18:00 Валенсия 2:2 Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
23 тур
15 февраля, воскресенье 14:00 Валенсия 1:0 Хетафе
4 тур
22 сентября, понедельник 22:45 Хетафе 0:3 Валенсия
Испания. Примера (2013/2014)
31 тур
30 марта, воскресенье 23:00 Валенсия 1:3 Хетафе
12 тур
3 ноября, воскресенье 15:00 Хетафе 0:1 Валенсия
Испания. Примера (2012/2013)
36 тур
18 мая, суббота 20:00 Хетафе 0:1 Валенсия
17 тур
21 декабря, пятница 23:00 Валенсия 4:2 Хетафе
Испания. Примера (2011/2012)
30 тур
25 марта, воскресенье 01:00 Хетафе 3:1 Валенсия
11 тур
29 октября, суббота 20:00 Валенсия 3:1 Хетафе
Испания. Примера (2010/2011)
30 тур
2 апреля, суббота 22:00 Хетафе 2:4 Валенсия
11 тур
14 ноября, воскресенье 23:00 Валенсия 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2009/2010)
23 тур
22 февраля, понедельник 23:00 Валенсия 2:1 Хетафе
4 тур
23 сентября, среда 23:55 Хетафе 3:1 Валенсия
Испания. Примера (2008/2009)
29 тур
5 апреля, воскресенье 21:00 Валенсия 4:1 Хетафе
10 тур
9 ноября, воскресенье 23:00 Хетафе 0:3 Валенсия
Испания. Примера (2007/2008)
24 тур
17 февраля, воскресенье 21:00 Хетафе 0:0 Валенсия
5 тур
26 сентября, среда 22:00 Валенсия 2:1 Хетафе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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