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Материалы

Малага - Реал

15.04.2018, Воскресенье, 21:45 мск Малага, стадион Ла Росаледа Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Испания. Примера, 32 тур Малага - Реал
Испания. Примера (2017/2018)
13 тур
25 ноября, суббота 18:15 Реал 3:2 Малага
Испания. Примера (2016/2017)
38 тур
21 мая, воскресенье 21:00 Малага 0:2 Реал
19 тур
21 января, суббота 18:15 Реал 2:1 Малага
Испания. Примера (2015/2016)
25 тур
21 февраля, воскресенье 18:00 Малага 1:1 Реал
6 тур
26 сентября, суббота 19:15 Реал 0:0 Малага
Испания. Примера (2014/2015)
32 тур
18 апреля, суббота 21:00 Реал 3:1 Малага
13 тур
29 ноября, суббота 22:00 Малага 1:2 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
28 тур
15 марта, суббота 23:00 Малага 0:1 Реал
9 тур
19 октября, суббота 18:00 Реал 2:0 Малага
Испания. Примера (2012/2013)
36 тур
8 мая, среда 23:30 Реал 6:2 Малага
17 тур
22 декабря, суббота 23:00 Малага 3:2 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
28 тур
19 марта, понедельник 00:30 Реал 1:1 Малага
9 тур
22 октября, суббота 22:00 Малага 0:4 Реал
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
ответный матч		 11 января, среда 01:00 Малага 0:1 Реал
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
первый матч		 4 января, среда 01:00 Реал 3:2 Малага
Испания. Примера (2010/2011)
26 тур
3 марта, четверг 23:55 Реал 7:0 Малага
7 тур
16 октября, суббота 23:55 Малага 1:4 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
38 тур
16 мая, воскресенье 21:00 Малага 1:1 Реал
19 тур
24 января, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Малага
Испания. Примера (2008/2009)
29 тур
4 апреля, суббота 23:55 Малага 0:1 Реал
10 тур
8 ноября, суббота 22:00 Реал 4:3 Малага
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 15 апреля 2018, 23:35

    блин, штуку проиграл на реале

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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА 15 апреля 2018, 22:06

    Пеналду опять свое личико бережет ради индивидуальных наград, вот еще одно доказательство чем Месси лучше него.

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    Рейтинг: +226

    Parker8 > Ф.К БАРСЕЛОНА 15 апреля 2018, 23:02

    Эмм, Месси тоже против Малаги не играл...

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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Parker8 15 апреля 2018, 23:43

    Причем тут Малага????? Это какой уже по счету матч чемпионата который Роналду пропускает??? Про кубок Испании вообще молчу

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 15 апреля 2018, 21:03

    ожидается разгром, похоже...

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