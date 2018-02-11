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Материалы

Малага - Атлетико

10.02.2018, Суббота, 18:15 мск Малага, стадион Ла Росаледа Испания. Примера, 23 тур Малага - Атлетико
Испания. Примера (2017/2018)
4 тур
16 сентября, суббота 21:45 Атлетико 1:0 Малага
Испания. Примера (2016/2017)
29 тур
1 апреля, суббота 21:45 Малага 0:2 Атлетико
10 тур
29 октября, суббота 19:30 Атлетико 4:2 Малага
Испания. Примера (2015/2016)
35 тур
23 апреля, суббота 19:15 Атлетико 1:0 Малага
16 тур
20 декабря, воскресенье 22:30 Малага 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2014/2015)
31 тур
11 апреля, суббота 19:00 Малага 2:2 Атлетико
12 тур
22 ноября, суббота 18:00 Атлетико 3:1 Малага
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 21:00 Атлетико 1:1 Малага
18 тур
4 января, суббота 19:00 Малага 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
3 марта, воскресенье 22:00 Малага 0:0 Атлетико
7 тур
7 октября, воскресенье 23:30 Атлетико 2:1 Малага
Испания. Примера (2011/2012)
37 тур
5 мая, суббота 23:00 Атлетико 2:1 Малага
18 тур
8 января, воскресенье 01:00 Малага 0:0 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
35 тур
7 мая, суббота 22:00 Атлетико 0:3 Малага
16 тур
19 декабря, воскресенье 21:00 Малага 0:3 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
20 тур
31 января, воскресенье 21:00 Атлетико 0:2 Малага
1 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Малага 3:0 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
20 тур
25 января, воскресенье 19:00 Малага 1:1 Атлетико
1 тур
31 августа, воскресенье 21:00 Атлетико 4:0 Малага
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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