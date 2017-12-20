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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Севилья
Реал Сосьедад - Севилья: обзор матча 20 декабря 2017
Реал Сосьедад
20.12.2017, среда, 23:30
Испания. Примера, 17 тур
3 : 1
Завершен
Севилья
17'
И. Мартинес
76'
И. Субельдия
90'
К. Вела
44'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Севилья
ГОЛ! 3:1!
К. Вела
Пас отдал
И. Мартинес
90'
87'
Желтая карточка
С. Кьер
86'
Желтая карточка
Ф. Васкес
ГОЛ! 2:1!
И. Субельдия
Пас отдал
М. Оярсабаль
76'
Желтая карточка
Р. Навас
68'
57'
Желтая карточка
С. Корчиа
51'
Желтая карточка
Г. Писсаро
44'
ГОЛ! 1:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
М. Крон-Дели
39'
Желтая карточка
В. Бен-Йеддер
ГОЛ! 1:0!
И. Мартинес
Пас отдал
А. Ильярраменди
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Гансо
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
20
Франко Васкес
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-3-2-1
28
Рульи
16
Навас
3
Льоренте
26
Мартинес
20
Одриосола
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
10
Прието
20
Каналес
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
3-5-1-1
13
Сорья
14
Корчиа
24
Кьер
18
Эскудеро
11
Банега
7
Крон-Дели
10
Гансо
30
Гайс
19
Писсаро
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Севилья
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
15
Серхио Рико
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
20
Франко Васкес
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
20
Франко Васкес
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Реал Сосьедад - Севилья
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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