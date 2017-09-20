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Тамбов - Арсенал
Тамбов - Арсенал: обзор матча 20 сентября 2017
Тамбов
20.09.2017, среда, 15:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тамбов - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
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Тамбов
Арсенал
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
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31 октября
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Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
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2022.05.28 11:53
ЦСКА разгромил команду Аленичева
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31 октября
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Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
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