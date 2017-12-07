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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Зальцбург
Марсель - Зальцбург: обзор матча 07 декабря 2017
Марсель
07.12.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 6 тур
0 : 0
Завершен
Зальцбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Зальцбург
81'
Желтая карточка
Х. Хванг
57'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
Желтая карточка
Л. Окампос
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
6
Роланду
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
10
Димитри Пайет
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
91
Штефан Штангль
ЦЗ
7
Такуми Минамино
ЛВ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
90
Марк Жатковски
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-1-2-2
30
Манданда
2
Сакаи
6
Роланду
23
Рами
70
Сарр
14
Густаво
20
Лопес
8
Сансон
7
Окампос
9
Н'Жи
4-1-3-2
33
Вальке
22
Ляйнер
28
Миранда
15
Чалета-Цар
17
Ульмер
18
Самассеку
23
Бериша
21
Шлагер
21
Айдара
9
Даббур
8
Гульбрандсен
Остались в запасе
Марсель
Зальцбург
10
Димитри Пайет
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
11
Костас Митроглу
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
23
Чикан Станкович
ВР
91
Штефан Штангль
ЦЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
90
Марк Жатковски
ЦП
7
Такуми Минамино
ЛВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
11
Костас Митроглу
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
91
Штефан Штангль
ЦЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
90
Марк Жатковски
ЦП
7
Такуми Минамино
ЛВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Марсель - Зальцбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
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