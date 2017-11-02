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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Брага
Лудогорец - Брага: обзор матча 02 ноября 2017
Лудогорец
02.11.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Брага
68'
Марселиньо
83'
Франсержио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Брага
83'
ГОЛ! 1:1!
Франсержио
82'
Желтая карточка
Франсержио
81'
Желтая карточка
Р. Феррейра
Желтая карточка
Сисиньо
77'
ГОЛ! 1:0!
Марселиньо
68'
32'
Желтая карточка
М. Гойано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
25
Натанаэль
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
84
Марселиньо
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
12
Анисе
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Брага
1
Матеус
ВР
4
Джефферсон
ЦЗ
24
Рикардо Феррейра
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
15
Данило
ОП
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Лудогорец
33
Ренан
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
88
Лукас Саша
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
Брага
99
Андре Морейра
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
15
Франсержио
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4-3-1-2
25
Натанаэль
32
Пластун
27
Моци
40
Сисиньо
84
Марселиньо
6
Горальски
12
Анисе
88
Вандерсон
9
Лукоки
7
Мисиджан
4-2-1
1
Матеус
47
Эшгайю
24
Феррейра
87
Гойано
4
Джефферсон
17
Вукчевич
15
Данило
26
Паулинью
Остались в запасе
Лудогорец
Брага
15
Густаво Кампаньяро
ОП
33
Ренан
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
88
Лукас Саша
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
21
Рикарду Орта
ЛВ
99
Андре Морейра
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
15
Франсержио
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
33
Ренан
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
88
Лукас Саша
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
99
Андре Морейра
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
15
Франсержио
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Лудогорец - Брага
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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