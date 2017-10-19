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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фастав - Копенгаген
Фастав - Копенгаген: обзор матча 19 октября 2017
Фастав
19.10.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, группа F, 3 тур
1 : 1
Завершен
Копенгаген
19'
П. Анкерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Копенгаген
42'
Желтая карточка
В. Квист
19'
ГОЛ! 0:1!
П. Анкерсен
Пас отдал
У. Матич
Начало матча
Статистика матча Фастав - Копенгаген
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
- : -
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Фастав
0 : 1
09.10.2026
Славия
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Летна
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Фастав
Копенгаген
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
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