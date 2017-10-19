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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Лудогорец
Брага - Лудогорец: обзор матча 19 октября 2017
Брага
19.10.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, группа C, 3 тур
0 : 2
Завершен
Лудогорец
25'
К. Моци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Лудогорец
Желтая карточка
Р. Эшгайю
50'
47'
Желтая карточка
Натанаэль
Желтая карточка
Р. Феррейра
45'
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Моци
Пас отдал
Вандерсон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
24
Рикардо Феррейра
ЦЗ
4
Джефферсон
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
15
Франсержио
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
26
Паулинью
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Лудогорец
33
Ренан
ВР
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
12
Анисе
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Брага
99
Андре Морейра
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
15
Данило
ОП
6
Андре Орта
ЦП
Лудогорец
5
Георги Терзиев
ЦЗ
18
Светослав Дьяков
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
4-1-1-1-2
1
Матеус
24
Феррейра
4
Джефферсон
87
Гойано
47
Эшгайю
17
Вукчевич
15
Франсержио
10
Тейшейра
19
Хассан
26
Паулинью
3-2-3-1-1
33
Ренан
27
Моци
25
Натанаэль
32
Пластун
40
Сисиньо
13
Форстер
12
Анисе
6
Горальски
84
Марселиньо
88
Вандерсон
9
Лукоки
Остались в запасе
Брага
Лудогорец
21
Рикарду Орта
ЛВ
99
Андре Морейра
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
15
Данило
ОП
6
Андре Орта
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
5
Георги Терзиев
ЦЗ
18
Светослав Дьяков
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
99
Андре Морейра
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
15
Данило
ОП
6
Андре Орта
ЦП
Остались в запасе
5
Георги Терзиев
ЦЗ
18
Светослав Дьяков
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Брага - Лудогорец
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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