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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вардар - Реал Сосьедад
Вардар - Реал Сосьедад: обзор матча 19 октября 2017
Вардар
19.10.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
0 : 6
Завершен
Реал Сосьедад
12'
М. Оярсабаль
34'
В. Жозе
42'
В. Жозе
55'
В. Жозе
59'
В. Жозе
90'
А. де ла Белья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вардар - Реал Сосьедад
90'
ГОЛ! 0:6!
А. де ла Белья
Желтая карточка
О. Амбарцумян
61'
59'
ГОЛ! 0:5!
В. Жозе
55'
ГОЛ! 0:4!
В. Жозе
42'
ГОЛ! 0:3!
В. Жозе
Пас отдал
М. Оярсабаль
34'
ГОЛ! 0:2!
В. Жозе
Пас отдал
Х. Прието
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
Х. Прието
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вардар
90
Филип Гачевски
ВР
6
Бобан Грнчаров
ЦЗ
70
Хуан Фелипе
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
32
Дарко Глишич
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
70
Джамбул Джигаури
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
16
Никола Глигоров
ЦП
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вардар
12
Игор Алексовски
ВР
23
Бесир Демири
ЦЗ
33
Бесар Исени
ЦП
8
Ваня Маркович
ЦП
22
Филип Стойчевски
ЦП
9
Деян Блажевски
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
1-5-2
90
Гачевски
6
Грнчаров
11
Барсегян
70
Джигаури
8
Николов
16
Глигоров
32
Глишич
19
Амбарцумян
70
Фелипе
4-2-2-1
28
Рульи
3
де ла Белья
6
Элустондо
3
Льоренте
5
Субельдия
10
Прието
14
Ильярраменди
20
Каналес
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Вардар
Реал Сосьедад
12
Игор Алексовски
ВР
23
Бесир Демири
ЦЗ
33
Бесар Исени
ЦП
8
Ваня Маркович
ЦП
22
Филип Стойчевски
ЦП
9
Деян Блажевски
ЦФ
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
12
Игор Алексовски
ВР
23
Бесир Демири
ЦЗ
33
Бесар Исени
ЦП
8
Ваня Маркович
ЦП
22
Филип Стойчевски
ЦП
9
Деян Блажевски
ЦФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Вардар - Реал Сосьедад
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Рига
5 : 2
28.07.2026
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Вардар
2 : 3
22.07.2026
Рига
Лига чемпионов, 1 раунд
КуПС
2 : 3
14.07.2026
Вардар
Лига чемпионов, 1 раунд
Вардар
0 : 2
07.07.2026
КуПС
Лига конференций, 2 раунд
Лозанна-Спорт
5 : 0
31.07.2025
Вардар
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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