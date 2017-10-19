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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астана - Маккаби
Астана - Маккаби: обзор матча 19 октября 2017
Астана
19.10.2017, четверг, 18:00
Лига Европы, группа A, 3 тур
4 : 0
Завершен
Маккаби
33'
П. Твумаси (П)
42'
П. Твумаси
47'
Ж. Кабананга
52'
Ж. Кабананга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Маккаби
Желтая карточка
И. Шитов
61'
ГОЛ! 4:0!
Ж. Кабананга
Пас отдал
Д. Шомко
52'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Кабананга
Пас отдал
А. Бейсебеков
47'
ГОЛ! 2:0!
П. Твумаси
Пас отдал
Д. Шомко
42'
41'
Желтая карточка
Н. Блекмэн
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Твумаси
33'
Желтая карточка
С. Мужиков
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Маккаби
1
Предраг Райкович
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
21
Ширан Йейни
ЦП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
3
Юваль Шпунгин
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Астана
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Маккаби
19
Даниэл
ВР
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
11
Элиран Атар
ЦФ
4-4-2
1
Ерич
77
Шомко
24
Шитов
5
Аничич
15
Бейсебеков
27
Логвиненко
18
Маевский
7
Мужиков
7
Муртазаев
30
Кабананга
27
Твумаси
2-3-2
1
Райкович
13
Давидзаде
3
Бабен
21
Йейни
14
Сушич
3
Шпунгин
9
Блекмэн
9
Кьяртанссон
Остались в запасе
Астана
Маккаби
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
19
Даниэл
ВР
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
11
Элиран Атар
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Остались в запасе
19
Даниэл
ВР
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
11
Элиран Атар
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Астана - Маккаби
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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