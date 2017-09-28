Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Аталанта
Лион - Аталанта: обзор матча 28 сентября 2017
Лион
28.09.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, группа E, 2 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
45'
Б. Траоре
57'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Аталанта
71'
Желтая карточка
Й. Иличич
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Гомес
Пас отдал
Р. Фройлер
Желтая карточка
К. Тете
56'
ГОЛ! 1:0!
Б. Траоре
45'
38'
Желтая карточка
М. де Рон
27'
Желтая карточка
Б. Кристанте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
3-1-1-2-1
1
Лопеш
21
Морель
6
Марсело
2
Тете
29
Тусар
10
Ауа
10
Фекир
11
Траоре
9
Диас
3-3-2-2
1
Бериша
5
Масиелло
19
Паломино
23
Кальдара
33
Хатебур
15
де Рон
37
Спинаццола
4
Кристанте
8
Фройлер
10
Гомес
37
Петанья
Остались в запасе
Лион
Аталанта
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Лион - Аталанта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Лион
Аталанта
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+