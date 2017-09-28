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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Марсель
Зальцбург - Марсель: обзор матча 28 сентября 2017
Зальцбург
28.09.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа I, 2 тур
1 : 0
Завершен
Марсель
73'
М. Даббур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Марсель
89'
Желтая карточка
Б. Камара
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
86'
79'
Замена
К. Митроглу
️️️️
М. Лопес
78'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
77'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Л. Густаво
74'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Ф. Товен
ГОЛ! 1:0!
М. Даббур
Пас отдал
С. Ляйнер
73'
Замена
Д. Атанга
️️️️
К. Шлагер
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
17
Давид Атанга
ЦП
Марсель
1
Флориан Эскале
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
4-1-3-1-1
33
Вальке
17
Ульмер
15
Чалета-Цар
28
Миранда
22
Ляйнер
18
Самассеку
23
Бериша
21
Айдара
21
Шлагер
17
Вольф
9
Даббур
4-2-2-1-1
16
Пеле
70
Сарр
6
Роланду
23
Рами
27
Эвра
8
Камара
14
Густаво
20
Лопес
8
Сансон
10
Товен
98
Жермен
21
Шлагер
17
Атанга
17
Атанга
21
Шлагер
10
Товен
9
Н'Жи
9
Н'Жи
10
Товен
14
Густаво
99
Ангисса
99
Ангисса
14
Густаво
20
Лопес
11
Митроглу
11
Митроглу
20
Лопес
Остались в запасе
Зальцбург
Марсель
23
Чикан Станкович
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
1
Флориан Эскале
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
Остались в запасе
1
Флориан Эскале
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Зальцбург - Марсель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Ред Булл Арена
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