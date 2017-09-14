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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аустрия - Милан
Аустрия - Милан: обзор матча 14 сентября 2017
Аустрия
14.09.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
1 : 5
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аустрия - Милан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Генерали Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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Милан
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