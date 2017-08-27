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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Луго
Спортинг - Луго: обзор матча 27 августа 2017
Спортинг
27.08.2017, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 2 тур
2 : 0
Завершен
Луго
73'
М. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Луго
ГОЛ! 1:0!
М. Сантос
73'
Начало матча
Статистика матча Спортинг - Луго
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
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Испания. Кубок, 1 раунд
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1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Информация о матче
Стадион:
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