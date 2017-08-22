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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Болтон - Шеффилд Уэнсдэй
Болтон - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 22 августа 2017
Болтон
22.08.2017, вторник, 22:00
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
3 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
42'
Д. Дерви
57'
А. Армстронг
64'
Ч. Карачан
76'
Д. Роудс
83'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Болтон - Шеффилд Уэнсдэй
89'
Желтая карточка
Б. Беннэн
83'
ГОЛ! 3:2!
Д. Роудс
Пас отдал
М. Матиаш
76'
ГОЛ! 3:1!
Д. Роудс
ГОЛ! 3:0!
Ч. Карачан
Пас отдал
Э. Робинсон
64'
ГОЛ! 2:0!
А. Армстронг
57'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дерви
42'
Желтая карточка
Д. Дерви
31'
18'
Желтая карточка
Д. Пудил
Желтая карточка
Ч. Карачан
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
22
Филипе Мораиш
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
3-2-1-3
13
Олнвик
5
Биверс
2
Литтл
13
Дерик
25
Дерви
23
Дарби
68
Карачан
10
Армстронг
18
Уилбрахам
11
Бакли
3-4-3
33
Уайлдсмит
36
Пудил
12
Лис
3
Рич
10
Беннэн
22
Абди
23
Уоллес
2
Палмер
45
Форестьери
29
Роудс
11
Уиннелл
Остались в запасе
Болтон
Шеффилд Уэнсдэй
33
Марк Ховард
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
22
Филипе Мораиш
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
32
Джек Хант
ПЗ
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
22
Филипе Мораиш
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Остались в запасе
32
Джек Хант
ПЗ
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Болтон - Шеффилд Уэнсдэй
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
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Болтон
Шеффилд Уэнсдэй
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