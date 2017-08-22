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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бирмингем Сити - Борнмут
Бирмингем Сити - Борнмут: обзор матча 22 августа 2017
Бирмингем Сити
22.08.2017, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Борнмут
11'
М. Кифтенбельд
46'
Р. Фрейзер
68'
М. Пью
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бирмингем Сити - Борнмут
68'
ГОЛ! 1:2!
М. Пью
Пас отдал
Л. Муссе
Желтая карточка
Р. Шоттон
62'
Желтая карточка
Ж. Магома
56'
46'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фрейзер
Пас отдал
А. Смит
41'
Желтая карточка
Л. Муссе
ГОЛ! 1:0!
М. Кифтенбельд
Пас отдал
Д. Гроундс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
4
Пол Робинсон
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Борнмут
15
Натан Аке
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
23
Беник Афобе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
3-4-1
29
Кушчак
17
Гроундс
4
Робертс
5
Шоттон
16
Дэвис
19
Магома
25
Глисон
8
Кифтенбельд
10
Нсуе
4-3-1-2
1
Боруц
27
Кук
5
Мингс
15
Смит
14
Смит
10
Кук
8
Пью
32
Гослинг
10
Фрейзер
9
Дефо
11
Муссе
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Борнмут
13
Дэвид Стокдейл
ВР
4
Пол Робинсон
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Натан Аке
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
4
Пол Робинсон
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Натан Аке
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Бирмингем Сити - Борнмут
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
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05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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