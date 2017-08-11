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Расписание матчей
Германия. Кубок
Карлсруэ - Байер
Карлсруэ - Байер: обзор матча 11 августа 2017
Карлсруэ
11.08.2017, пятница, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Байер
93'
Д. Кор
99'
Й. Похьянпало
105'
Л. Бэйли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Карлсруэ - Байер
105'
ГОЛ! 0:3!
Л. Бэйли
Пас отдал
Ю. Брандт
99'
ГОЛ! 0:2!
Й. Похьянпало
Пас отдал
К. Фолланд
93'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кор
Пас отдал
Ю. Брандт
81'
Желтая карточка
Венделл
Начало матча
Статистика матча Карлсруэ - Байер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
- : -
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
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Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Вилдпаркштадион
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