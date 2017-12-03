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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Айнтрахт
Герта - Айнтрахт: обзор матча 03 декабря 2017
Герта
03.12.2017, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
15'
Д. Зелке
26'
М. Вольф
80'
К. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Айнтрахт
80'
ГОЛ! 1:2!
К. Боатенг
Пас отдал
С. Аллер
59'
Желтая карточка
Й. Виллемс
51'
Желтая карточка
А. Ребич
Желтая карточка
С. Лангкамп
48'
26'
ГОЛ! 1:1!
М. Вольф
Пас отдал
Й. Виллемс
ГОЛ! 1:0!
Д. Зелке
Пас отдал
М. Леки
15'
9'
Желтая карточка
К. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Герта
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-2-1-1-2
22
Ярстейн
7
Миттельштадт
4
Лангкамп
4
Рекик
21
Платтенхардт
8
Вайзер
5
Скьельбред
7
Леки
9
Зелке
11
Ибишевич
3-2-3-1
1
Градецки
13
Сальседо
19
Абрахам
5
Фалет
27
Вольф
15
Виллемс
27
Боатенг
8
Гачинович
9
Ребич
22
Аллер
Остались в запасе
Герта
Айнтрахт
19
Валентино Лазаро
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
37
Ян Циммерманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Герта - Айнтрахт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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