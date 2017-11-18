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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Боруссия М
Герта - Боруссия М: обзор матча 18 ноября 2017
Герта
18.11.2017, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 4
Завершен
Боруссия М
28'
В. Ибишевич
71'
М. Вайзер
5'
Л. Штиндль
14'
Т. Азар (П)
20'
Раффаэл
77'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Боруссия М
90'
+3
Желтая карточка
Й. Дрмич
Желтая карточка
В. Ибишевич
90'
+2
77'
ГОЛ! 2:4!
Раффаэл
Пас отдал
П. Херрманн
ГОЛ! 2:3!
М. Вайзер
Пас отдал
С. Калу
71'
ГОЛ! 1:3!
В. Ибишевич
Пас отдал
М. Вайзер
28'
20'
ГОЛ! 0:3!
Раффаэл
14'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Азар
Желтая карточка
К. Рекик
13'
5'
ГОЛ! 0:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
Д. Закария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Ондрей Дуда
АП
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
21
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-2-3
22
Ярстейн
21
Платтенхардт
4
Лангкамп
4
Рекик
8
Вайзер
5
Скьельбред
35
Эссвайн
11
Ибишевич
8
Калу
9
Зелке
4-2-1-2-1
1
Зоммер
23
Вестергор
28
Гинтер
30
Эльведи
17
Вендт
6
Закария
23
Крамер
19
Джонсон
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
Остались в запасе
Герта
Боруссия М
19
Валентино Лазаро
ПЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
21
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
21
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Герта - Боруссия М
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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