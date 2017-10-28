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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Вольфсбург
Шальке-04 - Вольфсбург: обзор матча 28 октября 2017
Шальке-04
28.10.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
43'
Н. Бенталеб (П)
90+3'
Д. Ориги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Вольфсбург
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Д. Ориги
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
89'
81'
Желтая карточка
Ю. Малли
Желтая карточка
А. Арит
79'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
45'
+2
44'
Желтая карточка
М. Арнольд
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Бенталеб
43'
42'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
Желтая карточка
Налдо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Макс Майер
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
16
Якуб Блащиковски
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
23
Коке
ПЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Ферманн
5
Очипка
6
Керер
27
Налдо
21
Стамбули
6
Бенталеб
77
Арит
7
Майер
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
9
Ди Санто
4-1-3-1-1
1
Кастелс
25
Брукс
32
Тиссеран
2
Верхаг
2
Удуохай
23
Гилявоги
16
Блащиковски
27
Арнольд
31
Герхардт
10
Малли
27
Гомес
Остались в запасе
Шальке-04
Вольфсбург
18
Алессандро Шепф
ЦП
11
Фабиан Резе
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
23
Коке
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
11
Фабиан Резе
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
23
Коке
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Шальке-04 - Вольфсбург
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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