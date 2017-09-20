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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Байер
Герта - Байер: обзор матча 20 сентября 2017
Герта
20.09.2017, среда, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Байер
16'
М. Леки
24'
С. Калу
84'
Ю. Брандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Байер
Желтая карточка
Р. Ярстейн
90'
84'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Брандт
55'
Желтая карточка
П. Рецос
44'
Желтая карточка
К. Фолланд
ГОЛ! 2:0!
С. Калу
Пас отдал
В. Ибишевич
24'
ГОЛ! 1:0!
М. Леки
Пас отдал
В. Ибишевич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Герта
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-2-2-2
22
Ярстейн
21
Платтенхардт
4
Штарк
4
Рекик
8
Вайзер
16
Дарида
5
Скьельбред
8
Дуда
7
Леки
11
Ибишевич
8
Калу
4-2-2-2
1
Лено
8
Бендер
5
Бендер
4
Рецос
18
Венделл
20
Арангис
31
Кор
38
Беллараби
8
Брандт
31
Фолланд
29
Хаверц
Остались в запасе
Герта
Байер
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Герта - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
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