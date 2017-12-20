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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Сент-Этьен
Генгам - Сент-Этьен: обзор матча 20 декабря 2017
Генгам
20.12.2017, среда, 22:50
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Этьен
70'
Н. Бенезе
90+4'
Д. Бриан
67'
Эрнани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Сент-Этьен
ГОЛ! 2:1!
Д. Бриан
90'
+4
Желтая карточка
Н. Бенезе
88'
ГОЛ! 1:1!
Н. Бенезе
70'
67'
ГОЛ! 0:1!
Эрнани
Пас отдал
Р. Кабелла
Желтая карточка
Л. До
45'
29'
Желтая карточка
Ш. М'Бенге
24'
Красная карточка
А. Содерлунд
17'
Желтая карточка
Б. Дабо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
8
Люка До
ОП
27
Франк Табану
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Сент-Этьен
42
Антони Месонньяль
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Эрнани
ЦП
3-1-2-2-2
1
Юнссон
7
Мартинс Перейра
15
Сорбон
29
Кербра
8
До
27
Табану
5
Диалло
10
Бляс
97
Коко
93
Салибу
7
Бриан
4-3-1-2
40
Мулен
28
Теофил-Катерин
4
Лакруа
12
М'Бенге
11
Силва
10
Диуссе
17
Пажо
6
Дабо
5
Кабелла
99
Диони
16
Содерлунд
Остались в запасе
Генгам
Сент-Этьен
32
Джордан Икоко
ПЗ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
17
Сайди Джанко
ПЗ
42
Антони Месонньяль
ВР
23
Эрнани
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
32
Джордан Икоко
ПЗ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
17
Сайди Джанко
ПЗ
42
Антони Месонньяль
ВР
23
Эрнани
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Генгам - Сент-Этьен
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
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