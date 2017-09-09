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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Монако
Ницца - Монако: обзор матча 09 сентября 2017
Ницца
09.09.2017, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 5 тур
4 : 0
Завершен
Монако
6'
М. Балотелли (П)
18'
А. Плеа
60'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Монако
Желтая карточка
М. Балотелли
69'
ГОЛ! 3:0!
М. Балотелли
Пас отдал
А. Суке
60'
ГОЛ! 2:0!
А. Плеа
Пас отдал
А. Сен-Максимен
18'
14'
Желтая карточка
Жорже
Желтая карточка
К. Жалле
12'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Балотелли
6'
5'
Желтая карточка
Д. Сидибе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
6
Жорже
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Реми Вальтер
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-3-3
30
Кардиналь
23
Ле Марша
13
Жалле
6
Марлон
2
Суке
14
Сери
33
Лис-Мелу
26
Косьелло
10
Сен-Максимен
14
Плеа
45
Балотелли
4-1-1-3-1
1
Субашич
19
Сидибе
21
Жемерсон
15
Глик
6
Жорже
6
Фабиньо
8
Моутинью
9
Лопеш
18
Лемар
27
Дьякаби
9
Фалькао
Остались в запасе
Ницца
Монако
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Реми Вальтер
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Реми Вальтер
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Остались в запасе
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Ницца - Монако
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
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