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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Славия
Баник - Славия: обзор матча 06 августа 2017
Баник
06.08.2017, воскресенье, 19:00
Чехия. Синот Лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Славия
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Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
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- : -
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1 : 3
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Баник
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Баник
0 : 4
01.11.2026
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Баник
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18.10.2026
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Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Словацко
2 : 2
19.09.2026
Баник
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08.11.2026
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04.11.2026
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24.10.2026
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20.10.2026
Славия
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