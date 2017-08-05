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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ницца
Сент-Этьен - Ницца: обзор матча 05 августа 2017
Сент-Этьен
05.08.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
4'
Ж. Бамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ницца
Замена
Р. Суиси
️️️️
У. Таннан
79'
78'
Замена
А. Тамез
️️️️
В. Косьелло
74'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Р. Вальтер
70'
Желтая карточка
Данте
Желтая карточка
О. Селнаэс
66'
Замена
Л. Диони
️️️️
Р. Амума
62'
46'
Замена
В. Марсель
️️️️
Б. Срарфи
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
12'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бамба
Пас отдал
У. Таннан
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
6
Брайан Дабо
ПП
17
Ромен Амума
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
26
Венсан Косьелло
ПП
19
Бассем Срарфи
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Кенни Роша
ЦП
38
Райан Суиси
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Хишам Маю
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
4-1-2-2-1
16
Руффье
17
Джанко
28
Теофил-Катерин
24
Перрен
18
Пьерр-Габриэль
10
Селнаэс
10
Диуссе
6
Дабо
19
Бамба
6
Таннан
17
Амума
4-4-1-1
30
Кардиналь
2
Суке
23
Ле Марша
4
Данте
5
Сарр
26
Косьелло
33
Лис-Мелу
14
Сери
6
Вальтер
19
Срарфи
14
Плеа
6
Таннан
38
Суиси
38
Суиси
6
Таннан
17
Амума
99
Диони
99
Диони
17
Амума
26
Косьелло
61
Тамез
61
Тамез
26
Косьелло
19
Срарфи
34
Марсель
34
Марсель
19
Срарфи
6
Вальтер
17
Макенго
17
Макенго
6
Вальтер
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ницца
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Кенни Роша
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
29
Дальберт
ЛЗ
44
Вальтер Бенитес
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Хишам Маю
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Кенни Роша
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
44
Вальтер Бенитес
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Хишам Маю
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Сент-Этьен - Ницца
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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