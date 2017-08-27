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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Цюрих
Люцерн - Цюрих: обзор матча 27 августа 2017
Люцерн
27.08.2017, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Цюрих
60'
М. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Цюрих
78'
Желтая карточка
М. Коне
Желтая карточка
М. Шульц
73'
60'
ГОЛ! 0:1!
М. Коне
Пас отдал
А. Винтер
Желтая карточка
М. Шнойвли
47'
45'
Желтая карточка
М. Фрай
10'
Желтая карточка
Д. Кавушевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
7
Клаудио Лустенбергер
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Главный тренер
Марио Фрик
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Адриан Винтер
ЦП
18
Па-Моду Янье
ЦП
8
Роберто Родригес
ЦП
29
Саньон Сарр
ЦП
21
Дженгис Кавушевич
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Люцерн
1
Давид Цибунг
ВР
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Цюрих
41
Кай Возер
ЦЗ
19
Антонио Маркезано
ЦП
14
Мусса Коне
ЦФ
3-1-1
7
Лустенбергер
10
Шульц
27
Швеглер
71
Криэциу
15
Шнойвли
2-4-2
1
Ванинс
27
Брюннер
13
Неф
18
Янье
8
Родригес
29
Сарр
7
Винтер
9
Фрай
21
Кавушевич
Остались в запасе
Люцерн
Цюрих
1
Давид Цибунг
ВР
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Главный тренер
Марио Фрик
41
Кай Возер
ЦЗ
19
Антонио Маркезано
ЦП
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Остались в запасе
1
Давид Цибунг
ВР
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Остались в запасе
41
Кай Возер
ЦЗ
19
Антонио Маркезано
ЦП
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Марио Фрик
Главный тренер
Деннис Хедигер
Статистика матча Люцерн - Цюрих
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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