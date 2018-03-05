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Ольборг - Хорсенс

05.03.2018, Понедельник, 20:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 24 тур Ольборг - Хорсенс
Дания. Суперлига (2017/2018)
6 тур
18 августа, пятница 19:00 Хорсенс 0:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
21 тур
9 декабря, пятница 20:00 Хорсенс 3:0 Ольборг
1 тур
17 июля, воскресенье 17:00 Ольборг 1:1 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
28 марта, четверг 18:00 Хорсенс 2:2 Ольборг
17 тур
18 ноября, воскресенье 17:00 Ольборг 2:0 Хорсенс
5 тур
12 августа, воскресенье 17:00 Хорсенс 1:4 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
31 марта, суббота 19:00 Хорсенс 1:0 Ольборг
15 тур
5 ноября, суббота 20:00 Ольборг 2:0 Хорсенс
4 тур
6 августа, суббота 21:05 Хорсенс 3:3 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Ольборг 0:0 Хорсенс
18 тур
29 ноября, понедельник 21:00 Хорсенс 0:0 Ольборг
8 тур
12 сентября, воскресенье 16:00 Ольборг 2:3 Хорсенс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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    Рейтинг: +43

    spartakbentley 5 марта 2018, 20:46

    1-0

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    Рейтинг: +32

    Ilhom_585 5 марта 2018, 19:22

    1-1

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