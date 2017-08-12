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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Хорсенс
Копенгаген - Хорсенс: обзор матча 12 августа 2017
Копенгаген
12.08.2017, суббота, 19:30
Дания. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Хорсенс
77'
Ф. Сантандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Хорсенс
Желтая карточка
П. Бенгтссон
89'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сантандер
Пас отдал
В. Квист
77'
Начало матча
Статистика матча Копенгаген - Хорсенс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
- : -
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 10 тур
Силькеборг
3 : 3
11.10.2026
Хорсенс
Информация о матче
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Копенгаген
Хорсенс
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
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2021.04.30 19:56
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2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
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2017.01.29 19:51
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