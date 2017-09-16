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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Калуга - Сатурн
Калуга - Сатурн: обзор матча 16 сентября 2017
Калуга
16.09.2017, суббота, 16:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 9 тур
1 : 4
Завершен
Сатурн
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11.10.2026
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Волна
0 : 2
03.10.2026
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