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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Зенит - Калуга
Зенит - Калуга: обзор матча 11 августа 2017
Зенит
11.08.2017, пятница, 18:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 4 тур
0 : 5
Завершен
Калуга
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Матчи команд
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Квант
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24.10.2026
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Орел
0 : 0
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Стадион:
Первомайский
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