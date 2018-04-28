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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Казанка - ЦРФСО
Казанка - ЦРФСО: обзор матча 28 апреля 2018
Казанка
28.04.2018, суббота, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 21 тур
2 : 1
Завершен
ЦРФСО
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Статистика матча Казанка - ЦРФСО
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0
Матчи команд
Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур
Казанка
0 : 0
10.06.2022
Тверь
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур
Звезда
3 : 1
04.06.2022
Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Казанка
0 : 2
28.05.2022
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Ленинградец
1 : 0
22.05.2022
Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Казанка
0 : 1
15.05.2022
Красава
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
0 : 3
29.05.2019
Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
0 : 3
26.05.2019
Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Торпедо Вл
3 : 0
20.05.2019
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
ЦРФСО
0 : 3
11.05.2019
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Текстильщик
3 : 0
03.05.2019
ЦРФСО
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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Казанка
ЦРФСО
«Возникает вопрос о закрытии «Казанки». Экс-президент «Локо» – о травме Фассона
2022.07.25 19:07
Семин прокомментировал отказ «Казанки» от участия в ФНЛ-2
2022.06.17 15:42
1
«Локомотив» решил не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2
2022.06.17 15:15
1
«Невыгодно». Цорн объяснил закрытие фарм-клуба «Локомотива» «Казанки»
2022.06.08 14:19
2
Цорн – о закрытии «Казанки»: «Иметь две команды с похожей возрастной структурой финансово невыгодно»
2022.05.10 17:41
3
«Возникает вопрос о закрытии «Казанки». Экс-президент «Локо» – о травме Фассона
2022.07.25 19:07
Семин прокомментировал отказ «Казанки» от участия в ФНЛ-2
2022.06.17 15:42
1
«Локомотив» решил не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2
2022.06.17 15:15
1
«Невыгодно». Цорн объяснил закрытие фарм-клуба «Локомотива» «Казанки»
2022.06.08 14:19
2
Цорн – о закрытии «Казанки»: «Иметь две команды с похожей возрастной структурой финансово невыгодно»
2022.05.10 17:41
3
Будогосский: «Я остался удовлетворен работой Егорова на матче ЦСКА — «Зенит»
2017.03.04 22:04
5
Кубок России. «Шинник» обыграл ЦФРСО и в 1/16 сыграет с «Крыльями Советов»
2016.08.24 20:31
1
Булатов назначен главным тренером «Торпедо»
2016.05.05 19:48
3
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