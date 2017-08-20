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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Сталь
Динамо К - Сталь: обзор матча 20 августа 2017
Динамо К
20.08.2017, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
4 : 1
Завершен
Сталь
2'
А. Беседин
26'
А. Кравец
41'
Д. Вида
65'
А. Кравец
54'
О. Кузык
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Сталь
ГОЛ! 4:1!
А. Кравец
65'
54'
ГОЛ! 3:1!
О. Кузык
ГОЛ! 3:0!
Д. Вида
41'
ГОЛ! 2:0!
А. Кравец
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Беседин
2'
Начало матча
Статистика матча Динамо К - Сталь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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