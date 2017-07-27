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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ботев - Маритиму
Ботев - Маритиму: обзор матча 27 июля 2017
Ботев
27.07.2017, четверг, 20:30
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Маритиму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ботев - Маритиму
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
- : -
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
0 : 3
19.09.2026
Ботев
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
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Ботев
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