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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Динамо Мн
АЕК - Динамо Мн: обзор матча 27 июля 2017
АЕК
27.07.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Динамо Мн
70'
Э. Эвел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Динамо Мн
85'
Желтая карточка
А. Сачивко
ГОЛ! 1:0!
Э. Эвел
70'
Начало матча
Статистика матча АЕК - Динамо Мн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
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Кармиотисса
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2 : 2
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Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
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Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
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12.10.2026
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0 : 1
07.11.2026
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0 : 1
01.11.2026
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Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
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Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
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