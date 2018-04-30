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Материалы

Ливерпуль - Сток Сити

28.04.2018, Суббота, 14:30 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: Матч! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 36 тур Ливерпуль - Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
14 тур
29 ноября, среда 23:00 Сток Сити 0:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
32 тур
8 апреля, суббота 17:00 Сток Сити 1:2 Ливерпуль
18 тур
27 декабря, вторник 20:15 Ливерпуль 4:1 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
33 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Ливерпуль 4:1 Сток Сити
1 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Сток Сити 0:1 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2015/2016)
1/2 финала
ответный матч		 26 января, вторник 22:45 Ливерпуль 0:1
(6:5)п		 Сток Сити
Англия. Кубок Лиги (2015/2016)
1/2 финала
первый матч		 5 января, вторник 23:00 Сток Сити 0:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
38 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Сток Сити 6:1 Ливерпуль
13 тур
29 ноября, суббота 18:00 Ливерпуль 1:0 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
12 января, воскресенье 20:10 Сток Сити 3:5 Ливерпуль
1 тур
17 августа, суббота 15:45 Ливерпуль 1:0 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
26 декабря, среда 23:45 Сток Сити 3:1 Ливерпуль
7 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Ливерпуль 0:0 Сток Сити
Англия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
18 марта, воскресенье 20:00 Ливерпуль 2:1 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
21 тур
14 января, суббота 19:00 Ливерпуль 0:0 Сток Сити
4 тур
10 сентября, суббота 18:00 Сток Сити 1:0 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/8 финала
26 октября, среда 22:45 Сток Сити 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
25 тур
2 февраля, среда 23:00 Ливерпуль 2:0 Сток Сити
13 тур
13 ноября, суббота 20:30 Сток Сити 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
22 тур
16 января, суббота 15:45 Сток Сити 1:1 Ливерпуль
2 тур
19 августа, среда 23:00 Ливерпуль 4:0 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
21 тур
10 января, суббота 20:30 Сток Сити 0:0 Ливерпуль
5 тур
20 сентября, суббота 18:00 Ливерпуль 0:0 Сток Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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