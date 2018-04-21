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Материалы

Вест Бромвич - Ливерпуль

21.04.2018, Суббота, 14:30 мск Вест Бромвич, стадион Хоуторнс Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 35 тур Вест Бромвич - Ливерпуль
Англия. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
27 января, суббота 22:45 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
17 тур
13 декабря, среда 23:00 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
33 тур
16 апреля, воскресенье 15:30 Вест Бромвич 0:1 Ливерпуль
9 тур
22 октября, суббота 19:30 Ливерпуль 2:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
38 тур
15 мая, воскресенье 17:00 Вест Бромвич 1:1 Ливерпуль
16 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:2 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
34 тур
25 апреля, суббота 17:00 Вест Бромвич 0:0 Ливерпуль
7 тур
4 октября, суббота 18:00 Ливерпуль 2:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
2 февраля, воскресенье 17:30 Вест Бромвич 1:1 Ливерпуль
9 тур
26 октября, суббота 18:00 Ливерпуль 4:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
11 февраля, понедельник 23:59 Ливерпуль 0:2 Вест Бромвич
1 тур
18 августа, суббота 18:00 Вест Бромвич 3:0 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2012/2013)
3 раунд
26 сентября, среда 23:00 Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
35 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Ливерпуль 0:1 Вест Бромвич
10 тур
29 октября, суббота 20:30 Вест Бромвич 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
31 тур
2 апреля, суббота 18:00 Вест Бромвич 2:1 Ливерпуль
3 тур
29 августа, воскресенье 18:00 Ливерпуль 1:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
37 тур
17 мая, воскресенье 16:30 Вест Бромвич 0:2 Ливерпуль
12 тур
8 ноября, суббота 20:30 Ливерпуль 3:0 Вест Бромвич
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +2655

    swot1205 21 апреля 2018, 18:55

    да, Ливер лажанул

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    Рейтинг: +33

    Chambo 21 апреля 2018, 15:21

    ****. Матч чемпионата Англии. Играет один из топовых клубов. У чертового бомбардира в составе Ливерпуля 10 человек и они понятия не имеют кто такой Ингс. Ну что за кусок говна, а не сайт.

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    Рейтинг: +3007

    h3LL1k 21 апреля 2018, 12:44

    лёгкие 3 очка для Ливера

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    Рейтинг: +188

    scor-666-009 > h3LL1k 21 апреля 2018, 16:24

    не вышло... расслабились, видать...

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