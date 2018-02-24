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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Ньюкасл
Борнмут - Ньюкасл: обзор матча 24 февраля 2018
Борнмут
24.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Ньюкасл
80'
А. Смит
89'
Д. Гослинг
17'
Д. Гэйл
45+1'
Д. Гэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Ньюкасл
90'
+1
Желтая карточка
А. Перес
ГОЛ! 2:2!
Д. Гослинг
Пас отдал
Н. Аке
89'
85'
Желтая карточка
М. Диаме
82'
Желтая карточка
Д. Йедлин
ГОЛ! 1:2!
А. Смит
Пас отдал
Л. Кук
80'
53'
Желтая карточка
М. Ритчи
Желтая карточка
Н. Аке
52'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Гэйл
Пас отдал
А. Перес
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
4-2-2-2
31
Бегович
21
Дэниелс
27
Кук
2
Фрэнсис
15
Аке
32
Гослинг
10
Кук
10
Фрейзер
19
Станислас
13
Уилсон
7
Кинг
3-2-2-1-2
39
Дубравка
24
Лежен
24
Ласселлс
2
Йедлин
30
Ритчи
14
Дамметт
26
Шелви
17
Диаме
29
Кенеди
34
Гэйл
22
Перес
Остались в запасе
Борнмут
Ньюкасл
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Борнмут - Ньюкасл
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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