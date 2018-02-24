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АПЛ 2026/2027
Бернли - Саутгемптон
Бернли - Саутгемптон: обзор матча 24 февраля 2018
Бернли
24.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
67'
Э. Барнс
90'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Саутгемптон
Желтая карточка
Э. Барнс
90'
+1
90'
ГОЛ! 1:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
Г. Каррийо
ГОЛ! 1:0!
Э. Барнс
Пас отдал
Д. Хендрик
67'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
3-1-5-1
1
Поуп
13
Лонг
15
Ми
38
Лоутон
8
Вествуд
4
Корк
29
Хендрик
12
Леннон
3
Уорд
7
Гудмундссон
35
Барнс
4-1-3-1-1
29
МакКарти
21
Соареш
29
Худт
5
Стивенс
5
Бертранд
99
Лемина
21
Ромеу
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
10
Тадич
9
Каррийо
Остались в запасе
Бернли
Саутгемптон
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
17
Софьян Буфал
ЛВ
26
Жереми Пье
ПЗ
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
26
Жереми Пье
ПЗ
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Бернли - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
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