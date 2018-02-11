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Хаддерсфилд Таун - Борнмут
Хаддерсфилд Таун - Борнмут: обзор матча 11 февраля 2018
Хаддерсфилд Таун
11.02.2018, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
4 : 1
Завершен
Борнмут
7'
А. Притчард
27'
С. Мунье
66'
С. Мунье
90+5'
Р. ван Ла Парра (П)
14'
Д. Станислас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Борнмут
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Р. ван Ла Парра
90'
+5
71'
Желтая карточка
Л. Муссе
ГОЛ! 3:1!
С. Мунье
Пас отдал
А. Муй
66'
56'
Желтая карточка
С. Фрэнсис
ГОЛ! 2:1!
С. Мунье
Пас отдал
А. Муй
27'
18'
Желтая карточка
Д. Гослинг
14'
ГОЛ! 1:1!
Д. Станислас
Пас отдал
Р. Фрейзер
ГОЛ! 1:0!
А. Притчард
Пас отдал
С. Мунье
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-5-1
1
Лоссль
25
Занка
94
Хадергьонай
26
Шиндлер
2
Мэлони
10
Инс
10
Притчард
3
ван Ла Парра
6
Хогг
13
Муй
9
Мунье
4-2-2-2
31
Бегович
15
Аке
27
Кук
2
Фрэнсис
21
Дэниелс
10
Кук
32
Гослинг
19
Станислас
10
Фрейзер
33
Айб
13
Уилсон
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Борнмут
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Борнмут
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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