Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Хаддерсфилд Таун - Бернли
Хаддерсфилд Таун - Бернли: обзор матча 30 декабря 2017
Хаддерсфилд Таун
30.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Бернли
76'
Желтая карточка
Б. Ми
Желтая карточка
Занка
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
25
Дин Марни
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-4-2
1
Лоссль
94
Хадергьонай
25
Занка
26
Шиндлер
2
Мэлони
3
ван Ла Парра
6
Хогг
10
Инс
13
Муй
29
Депуатр
23
Куанер
4-5-1
1
Поуп
27
Бардсли
15
Ми
13
Лонг
18
Тэйлор
7
Гудмундссон
4
Корк
16
Дефур
29
Хендрик
37
Эрфилд
35
Барнс
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Бернли
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Андерс Линдегаард
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
25
Дин Марни
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
25
Дин Марни
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Бернли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
Новости команд
Все
Хаддерсфилд Таун
Бернли
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+